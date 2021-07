Demir glänzt auch bei zweitem Sieg von Barcelona

Trainer Ronald Koeman wechselte kräftig durch, nahm u.a. den Ex-Rapidler raus und brachte Stars wie Depay, Griezmann, Pjanic und De Jong ins Spiel. Schon zuvor trafen Pique (21.) per Elfmeter und Manaj (24.). Depay sorgte in der 85. Minute ebenfalls per Elfmeter für den 3:1-Endstand.