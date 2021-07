„Bei 170 Bediensteten hat Urlaub nicht gestimmt“

„Bis zu 17.000 Überstunden pro Jahr“

Ein weiteres Thema seien die Beamten in einem herabgesetzten Beschäftigungsverhältnis. „Laut Beamtendienstrecht dürfen diese Bediensteten keine Überstunden und somit keine Nachtdienste absolvieren. Das hat zur Folge, dass die normal eingestuften Beamten extrem gefordert sind. So gibt es Angestellte, die bis zu 200 Überstunden pro Monat absolviert haben. In den Vorjahren wurden in Innsbruck bis zu 17.000 Überstunden pro Jahr geleistet“, verdeutlichen die Insider. Übrigens: Obwohl sie es nicht dürften, kommen einige herabgesetzte Beamte „dennoch in den Genuss, lukrative Nachtdienste zu machen“.