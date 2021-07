Offiziell! Sancho wechselt zu Manchester United

Die Vereine hatten bereits eine Einigung erzielt, nun sind auch mit dem Spieler die letzten Einzelheiten geklärt: Jadon Sancho wechselt vom deutschen Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zu Manchester United. Wie die Clubs am Freitag bekannt gaben, kostet der 21-Jährige 85 Millionen Euro Ablöse und unterschreibt einen Fünfjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Der englische Teamspieler kehrt damit nach vier Jahren in Deutschland in seine Heimat England zurück.