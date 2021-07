Lobnig mit starker Performance ins Viertelfinale

Die Kärntnerin Magdalena Lobnig ist bei den Olympischen Spielen in Tokio im Ruder-Einer souverän ins Viertelfinale eingezogen. Die 31-Jährige gewann am Freitag ihren Vorlauf in 7:37,91 Min. vor Carling Zeeman (CAN/+2,81 Sek.) und Maike Diekmann (NAM/+18,46). Es war die zweitschnellste aller Vorlaufzeiten. Die Top drei eines jeden der sechs Heats stiegen auf, sechs Plätze werden noch am Samstag in Hoffnungslauf vergeben. Das Viertelfinale steigt am Montag (ab 2.00 Uhr MESZ).