„Wir stehen nun leider vor dem Nichts“

Oder besser gesagt: in den Räumlichkeiten, in denen nach den Starkregenfällen am Samstag nur noch wenig an ihr Geschäft erinnert. Wie berichtet, verklauste sich der Kothbach, trat über das Ufer und schoss mit enormer Kraft durch die Stadt. Und fegte dabei auch durch den Laden von Windhofer, der keine fünf Meter vom Bach entfernt liegt.