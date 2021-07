Ein „Liga-Heimkehrer“ für die Graz99ers

Aus diesem Grund schlugen die Vienna Capitals zu und holten Zalweski in der Saison 2019/2020. Und der Center konnte in Wien überzeugen, kam auf 15 Tore und 20 Assists. Der 28-Jährige erhielt anschließend erneut ein Angebot der Kölner Haie und kehrte in die DEL zurück. Nun wechselt Zalewski zu den Graz99ers.



Solider Spieler

„Mike kennt die Liga gut. Er ist ein solider Zwei-Wege-Center, der in allen Bereichen seinen Beitrag leisten wird. Mike ist sowohl im PP als auch im PK einsetzbar“, so Headcoach Jens Gustafsson. Mit dieser Verpflichtung ist die Kaderplanung der 99ers vorerst abgeschlossen. Der Kader besteht nun aus 27 Spielern, alle haben jetzt die Möglichkeit, sich in der Pre-Season zu beweisen. Anschließend werden fünf Spieler ins Farmteam nach Wien abgestellt, dass in der AlpsHL antreten wird.