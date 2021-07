Mit Zattoo keine Medaille mehr verpassen!

Weil der Austragungsort Tokio in einer anderen Zeitzone als Mitteleuropa liegt, werden die Wettkämpfe hierzulande zwischen 1 Uhr nachts und 17 Uhr am Nachmittag im TV übertragen. Die Übertragungen am ORF laufen also nicht unbedingt dann, wenn es in unsere Abendgestaltung oder beruflichen Pläne passt. Mit dem Medaillen-Alarm von Zattoo verpassen Sportfans trotzdem kein Highlight. Der Alarm informiert alle Olympia-Begeisterten tagsüber per Push-Nachricht, wenn es für die österreichischen Athleten um eine der begehrten Medaillen geht.