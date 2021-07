Palfinger-Verlassenschaft: 50 Millionen gefordert

In Salzburg ist am Montag ein Konkursverfahren über die Verlassenschaft des Unternehmers Hubert Palfinger eröffnet worden. Der Gründer und frühere Chef der Kranbaufirma Palfinger AG ist am 19. Jänner 2020 verstorben. Wie der Kreditschutzverband von 1870 am Dienstag informierte, belaufen sich die angemeldeten Forderungen auf rund 50 Mio. Euro. Über die Höhe der Aktiva liegen noch keine genauen Informationen vor.