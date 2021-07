Olympia: Fehler bei Anmeldung führt zu Desaster!

Polen hatte 23 Schwimmer nach Japan geschickt. Allerdings hätte die PZP aufgrund der Qualifikationsregeln des Weltverbands FINA die Anzahl auf 17 reduzieren müssen. Slominski erklärte, er verstehe die Wut der Schwimmer, die am Wochenende nach Hause zurückkehren mussten, voll und ganz. Er bedauere den Vorfall sehr. „Eine solche Situation sollte nicht stattfinden. Die Reaktion der Schwimmer, ihre Emotionen, die Attacke auf den polnischen Schwimmverband ist für mich nachvollziehbar und berechtigt“, so der Verbandschef. Er sagte, der Fehler sei auf den Wunsch zurückzuführen, „so viele Spieler und Trainer wie möglich an den Spielen teilnehmen zu lassen“.