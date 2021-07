Mobbingskandal: Olympia-Komponist tritt zurück

Der Komponist für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio, der Japaner Keigo Oyamada, ist wegen des Mobbings von behinderten Kindern in seiner Schulzeit zurückgetreten. Das gab der 52-Jährige am Montag bekannt. Zuletzt hatte ein früherer Bericht, in dem er vom Mobbing in seiner Schulzeit erzählt hatte, im Vorfeld der Olympischen Spiele für eine Kontroverse gesorgt. Oyamada, der im Westen unter dem Namen Cornelius bekannt ist, entschuldigte sich daraufhin.