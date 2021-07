Team erhielt „Besuch“: Razzia bei Tour de France

Beim Tour-de-France-Team Bahrain Victorius hat es am Mittwochabend eine Polizeirazzia gegeben! Dies bestätigte der Rennstall am Donnerstag. Die Zimmer der Fahrer im Hotel in Pau in den französischen Pyrenäen sowie der Teambus seien durchsucht worden. Obwohl der Grund der Untersuchung nicht bekannt war, habe das Team außerdem wie von den Beamten verlangt Trainingspläne ausgehändigt, gab Bahrain bekannt. Zu Festnahmen kam es nicht ...