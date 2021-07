YouTuberin live im spanischen TV festgenommen

In ihrem bislang letzten, am Dienstag veröffentlichten Video auf YouTube ist Dina Stars zu sehen, wie sie an einer Demonstration gegen die autoritäre Regierung teilnimmt. Bereits am Sonntag hatten Tausende Kubaner in zahlreichen Städten gegen Mangelwirtschaft und Unterdrückung demonstriert. Das hatte es seit Jahrzehnten in dem Karibikstaat nicht mehr gegeben. Kubas Wirtschaft leidet stark unter dem Einbruch des Tourismus in der Pandemie sowie unter US-Sanktionen.