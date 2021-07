Ein Toter bei Protesten gegen Regierung in Kuba

In zahlreichen Städten Amerikas gibt es Solidaritätskundgebungen mit den Demonstranten in Kuba. So gingen in Washington, Miami und New York Menschen auf die Straße. Auch in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito, in Brasilia und in weiteren Städten wurde vor den kubanischen Botschaften gegen die Regierung von Präsident Miguel Diaz-Canel demonstriert.