Riesenskandal bei Real! Perez beleidigt Legenden

„Raul ist eine sehr negative Persönlichkeit, die die Mannschaft zerstört. Man wird am Ende glauben, dass der Klub so schlecht ist, obwohl alles seinetwegen ist. Grauenhaft, dieser Bursch. Casillas war nie der Goalie von Real Madrid. Er war eine Riesenenttäuschung, das war er. Ich verstehe nicht, warum die Fans ihn immer so in Schutz nehmen“, so Perez im umstrittenen Gespräch. „Es war ein Interview mit Jose Antonio Abellan. Seit Jahren versucht er überall, den O-Ton zu verkaufen, ich wundere mich, dass es ihm jetzt gelungen ist“, meinte Perez zum Ursprung der Tonaufnahme.