Siebenkämpferin Lagger knapp an EM-Bronze vorbei

Madl im Speerwurf-Finale

Für ein weiteres Highlight aus rot-weiß-roter Sicht sorgte am zweiten EM-Tag Patricia Madl, die souverän das Speerwurf-Finale erreichte. Mit im letzten Versuch erzielten 53,77 m stieg sie aus der Qualifikation als Gesamt-Fünfte unter die besten Zwölf auf. Das Finale im Frauen-Speerwurf findet in Tallinn am Sonntag statt. Madl: „Das ist mein erstes Finale, ich freue mich riesig. Die 53 Meter und die gute Platzierung geben mir auch viel Sicherheit fürs Finale.“