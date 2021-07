Paros: Sehnsuchtsinsel mitten in der Ägäis

Denn auch beim Essen hat sich einiges geändert. Der Choriatiki-Salat ist zwar immer noch der Klassiker, aber die Köche auf Paros haben das genießerische Experimentieren entdeckt und unter anderem einen Insel-Salat mit Kapernblättern und dem cremigen Xinomyzithra-Käse kreiert. Oder Oktopus mit Honig - klingt seltsam, schmeckt aber umwerfend gut. Und erinnert an den klassischen Stifado mit Zimt, Kreuzkümmel und viel Zwiebeln, wie er in der Taverne Aeolis in Parikia serviert wird. Direkt am Livadia-Beach - näher am Wasser geht es nicht mehr - lässt sich im Aeolis mit einem Ouzo auch der beeindruckende Sonnenuntergang genießen.