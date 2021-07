Wer schwitzt, muss nachschmieren!

Ein Problem kann starkes Schwitzen in Zusammenhang mit Sonnencreme darstellen, weil diese gleichsam „weggeschwemmt“ wird. Wer beim Sport oder auf der Sonnenliege transpiriert, kann den UV-Schutz durch Nachcremen aufrecht­erhalten (aber nicht verlängern!). Dasselbe gilt auch für alle, die aus dem Wasser kommen. Nach dem Abtrocknen erneut einsprayen oder -cremen, selbst wenn auf der Tube „wasserfest“ oder „schweißresistent“ steht. Übrigens: Vor allem junge Outdoor-Sportler ignorieren oft Sonnenbrand und Hautkrebsrisiko, wie eine Umfrage unter US-amerikanischen College-Sportlern zeigt: 85 Prozent von 180 Teilnehmern gaben an, in der Woche vor der Befragung keine Sonnencreme verwendet zu haben. Als Grund für ihr riskantes Verhalten sagten 46 Prozent, sie hätten kein Mittel zur Hand gehabt. Andere dachten, das Wetter sei zu kühl für einen Sonnenbrand. Für starke „Schwitzer“ eignen sich am wenigsten flüssige Lotionen. Besser auf Gel oder Sonnencreme setzen, die einen hohen Anteil an mineralischem Sonnenschutz enthalten. Mittlerweile gibt es auch Produkte, die auf der Haut z. B. eine Schutzschicht bilden, welche verhindert, dass das Mittel beim Schwitzen verläuft. Oder solche, die angeblich Schweißperlen schneller zum Verdunsten bringen.