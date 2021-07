Musik der Straße: Fünf Meilensteine beim Autoradio

Bastellösungen - die klobigen Anfänge:

Seinen Ursprung hat das Autoradio in den frühen 1920er-Jahren in den USA. Was zunächst Einzelstücke von Bastlern waren, gelangte bald zu breiter Beliebtheit unter der wachsenden Autofahrer-Fraktion - trotz fragiler Röhrentechnik, klobiger Gehäuse und der quer über die Windschutzscheiben gespannter Antennendrähte. In Europa kamen die Autoradios erst ein knappes Jahrzehnt später an. Das erste Seriengerät war das „Blau Punkt Autosuper 5“ von Bosch, das 1932 auf der Funkausstellung in Berlin präsentiert wurde.