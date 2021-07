Die Artenvielfalt macht jetzt Schule

Wie ist die Zusammenarbeit zwischen der Pädagogischen Hochschule und Frutura entstanden?

Das Thema Nachhaltigkeit in Zusammenhang mit Regionalität hat in der Lehrerbildung einen großen Stellenwert, denn alles, was wir zukünftigen und im Dienst stehenden Lehrer vermitteln, werden sie in den Unterricht einfließen lassen. Das BioBienenApfel-Projekt leistet so einen großen Beitrag zur Umweltbildung unserer Kinder und Jugendlichen.