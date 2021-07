Beleidigungen: Moratas Ehefrau zeigt Nachrichten

Morata stand seit Beginn der EM wegen vergebener Großchancen in der Kritik und hatte bereits nach der Vorrunde von Drohungen und Beleidigungen gegen seine Familie berichtet. Im Halbfinale gegen die Italiener erzielte er nach seiner Einwechslung in der 80. Minute den umjubelten Ausgleich zum 1:1, der Spanien in die Verlängerung rettete. Im anschließenden Elfmeterschießen verschoss der von Atletico Madrid an Juventus Turin verliehene Stürmer dann bei Spanien ebenso wie Dani Olmo von RB Leipzig.