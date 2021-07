Fünf der schönsten E-Bike Touren Österreichs

Tipp Neusiedler See: Entdecker-Tour - Donau trifft Neusiedler See

„Wind, Wein und Wasser“- ist das Motto der ca. 100 km langen Entdecker-Tour. Sie führt von den schilfumrahmten Ufern des Neusiedler Sees zu den Donauauen, zwischen Weingärten und idyllischen Kellergassen, vorbei an historischen Stätten und modernen Windrädern.