Feiert hart! Die Insel eskaliert völlig

Feiert hart - aber haltet euch an die Regeln„, schmunzelte Gareth Southgate nach dem 4:0 gegen die Ukraine. Da ahnte Englands Teamchef wohl schon, was daheim auf der Insel abgehen würde: Die totale Ekstase! Hemmungslos, teilweise auch nur in Unterwäsche, ging die Post ab. “Das sind die Nächte, die die Menschen zusammenbringen", so Southgate.