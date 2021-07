Cyberattacken: Firmen nicht ausreichend geschützt

Der deutsche Industrieverband BDI will Cyberattacken auf Unternehmen mit einer „nationale Wirtschaftsschutzstrategie“ von Politik und Wirtschaft besser abwehren. Die bisherigen Maßnahmen der Regierung und die Unterstützung der Wirtschaft seien unzureichend. „Noch nie wurde die deutsche Wirtschaft so stark angegriffen wie heute“, so Matthias Wachter, Leiter der Abteilung Sicherheit.