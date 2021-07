Auf Wirtschaftserholung soll Steuersenkung folgen

„In wesentlichen Kennzahlen entwickelt sich Österreich besser und schneller als erwartet“, so der Kanzler. Österreich trete nun in der Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen in eine neue Phase. „Die Hilfsprogramme und Kurzarbeit haben sich als richtige Instrumente in der Krisenbewältigung erwiesen. Jetzt werden wir wieder verstärkt unseren Fokus auf steuerliche Entlastungen legen und zum anderen auf eine starke Standortpolitik setzen, die weitere Arbeitsplätze schafft. Wir haben gute Voraussetzungen, dass Österreich gestärkt aus dieser Krise hervorgeht. Im Zentrum steht weiterhin die Senkung der Arbeitslosenzahlen und Entlastung der Menschen“, meint Kurz.