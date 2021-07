Nächste Trinkflaschen-Causa bei England - Ukraine

Zu Zeiten des Coronavirus kann so etwas nicht unbemerkt bleiben. Vor allem, weil das Spiel nach der frühen England-Führung nur dahinplätscherte. Schiedsrichter Felix Brych entschied sich gegen Mitte der ersten Halbzeit für eine Trinkpause. Was angesichts der hohen Außentemperatur völlig in Ordnung ging. Was aber überraschend war: Er teilte sich die Trinkflasche mit Ukraine-Stürmer-Star Roman Jaremtschuk, er wischte nur mit seiner Hand den Flaschenhals ab.