„Trinkflaschen-Gate“ sorgt für Kroatien-Ärger!

Was er dabei nicht bemerkte, war, dass Kroatiens Defensiv-Spieler Gvardiol noch nicht fertig getrunken hatte und weitab seiner angestammten Rechtsverteidiger-Position an der Flasche nuckelte. Pau Torres und Ferran Torres sahen das allerdings sehr wohl und so zirkelte Ersterer den Freistoß ideal in den Lauf des in Richtung Kroatien-Gehäuse sprintenden Zweiteren.