Spielberg-Ärger: Strafe für Vettel zum Geburtstag!

Keinen konfliktfreien 34. Geburtstag hat Sebastian Vettel am Samstag in Spielberg erlebt. Der deutsche Aston-Martin Pilot wurde im Qualifying zwar Achter, stand im Q2 aber in der Schlusskurve Fernando Alonso im Weg, verpatzte dem Spanier damit den Aufstieg ins Q3 und wurde von den Rennkommissaren um drei Starplätze strafversetzt.