Slowenien hält an umstrittenem AKW Krsko fest

Slowenien will an seinem umstrittenen Atomreaktor Krško festhalten. Er „arbeite auf eine sichere Art und Weise“, betonte Infrastrukturminister Blaž Košorok in Ljubljana. Man sei sich der Erdbebengefahr bewusst, allerdings habe Krško ein Beben in Kroatien zuletzt gut überstanden. Kosorok bekräftigte weiters, es stehe jedem EU-Land zu, seinen „Energiemix“ selbst zu bestimmen.