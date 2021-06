Vereinter Kampf gegen Krško geht weiter

Krško ist das einzige Atomkraftwerk in Europa, das in einer roten Erdbeben-Risikozone betrieben wird", betont einmal mehr Reinhard Uhrig, Atom-Sprecher von GLOBAL 2000, der sich mit den Partnerorganisationen Focus (Friends of the Earth Slowenien), Zelena Akcija (Friends of the Earth Kroatien), Centar za Zivotnu Sredinu (Friends of the Earth Bosnien und Herzegowina), Magyar Természetvédok Szövetsége (Friends of the Earth Ungarn) sowie Legambiente Italien vor dem alten Atommeiler getroffen hat, um erneut für eine Abschaltung zu demonstrieren.