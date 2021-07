Wechselhaft, aber warm: Wetter zeigt alle Facetten

Am Sonntag erfasst eine Kaltfront das Land von Westen her. In Vorarlberg und Tirol beginnt der Tag damit bereits bedeckt mit Schauern. Sonst gibt es zunächst noch einige Stunden Sonne. Nach und nach breiten sich die Wolken, Regenschauer und Gewitter auf viele Landesteile aus. Am ehesten trocken und am längsten sonnig bleibt es im Nordosten. Die Höchsttemperaturen entsprechen in etwa denen des Vortages.