Mund-Nasen-Schutz in Öffis künftig wieder erlaubt

Gelockert wird ab Donnerstag auch in den Wiener Öffis: Gänzlich „oben ohne“ wird es zwar ab dem 1. Juli nicht geben, wohl aber reicht künftig wieder ein Mund-Nasen-Schutz. Selbstverständlich ist auch weiterhin das Tragen einer FFP2-Maske möglich, so die Wiener Linien am Mittwoch.