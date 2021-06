Cybercrime-Schäden heuer bereits in den Billionen

Nach der Auswertung von Fragebögen an Behörden und Einschätzungen von Experten in 194 Ländern sind die Vorkehrungen gegen Cyberkriminalität in den USA am besten, gefolgt von Großbritannien und Saudi-Arabien. Österreich liegt im „Global Cybersecurity Index“ international auf Platz 36 und damit hinter Ländern wie Ägypten (23.), dem Oman (21.) oder Mauritius (17.). Schlusslicht sind mangels entsprechender Daten ex aequo Mikronesien, Yemen und der Vatikan.