Polcanova im Einzel-Viertelfinale ausgeschieden

Gardos scheiterte im Einzel an Jon Persson, der Schwede ist wie der ÖTTV-Akteur in der französischen Liga engagiert. Nach Gewinn von Satz eins musste sich Gardos dem Druck von Vorhand und Rückhand des Skandinaviers beugen. Alle anderen fünf in den Einzel-Hauptbewerben engagiert gewesenen Österreicher waren am Donnerstag oder Freitag ausgeschieden.