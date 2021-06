Klien: „Da glaubst, dein Nacken fällt dir ab!“

Fitness als Schlüssel

Ich traf gestern auch unseren ehemaligen Formel-1-Piloten Christian Klien und fragte ihn: Welche Rolle spielt Fitness in der Formel 1? Seine blitzschnelle Antwort: „Eine ganz entscheidende!“ Klien erzählte eine Anekdote: „Als ich bei einem Test das erste Mal in einem Formel-1-Auto gesessen bin, war ich 18 Jahre alt. Ich bin Formel 3 gefahren, war topfit - dann habe ich meine ersten Runden gedreht und konnte nur acht Runden am Stück fahren. Die Anstrengungen sind so extrem. Du glaubst beim ersten Mal, der Nacken fällt dir ab!“