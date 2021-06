Real-Boss hält weiter an der Super League fest

Tatsächlich sehen das wohl nur noch drei der ursprünglich zwölf Gründungsmitglieder so: Real Madrid, der neue Club von ÖFB-Star David Alaba, der FC Barcelona und Juventus Turin. Die anderen Vereine seien von der Europäischen Fußball-Union UEFA quasi zum Rückzug genötigt worden, sagte Perez in einem am Freitag veröffentlichten Interview des spanischen Radiosenders Onda Cero.