84-Jähriger eröffnet GoGo-Bar in Waidhofen/Thaya

Mehr als 20 Jahre lang hatte Adolf Graf eine Table-Dance-Bar in Horn betrieben. Jetzt brauchte sein Verpächter das Lokal. Der 84-Jährige will aber weiter „die Puppen tanzen lassen“ und zieht in die Einkaufsstraße von Waidhofen an der Thaya, wo er jetzt bereits langjährig eingemietet ist: „Ein reines Hobby halt“, sagt er.