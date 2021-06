Lockerungen bei Masken in Tirols Heimen gefordert

Die Gewerkschaft GPA Tirol will, dass auch die Pflegeheime bei den Lockerungen der Corona-Maßnahmen berücksichtigt werden. Konkret stößt sie sich an der ständigen FFP2-Maskenpflicht, diese bringe die Mitarbeiter bei der Hitze „an die Grenzen des Möglichen“, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag. Begründet wurde die Forderung mit der hohen Durchimpfungsrate in den Heimen.