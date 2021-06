Mädchen in SCS von Pkw angefahren

Tausende Menschen nutzten das schöne Wetter am Mittwoch, um einen Einkaufstrip in die Shopping City Süd im Bezirk Mödling (NÖ) zu unternehmen. Entsprechend viele Autos tummelten sich auf dem Parkplatz. Ein kleiner Moment der Unachtsamkeit und schon war das Unglück geschehen: Ein sechsjähriges Mädchen, das gemeinsam mit seiner Mama in der SCS war, wurde aus vorerst unbekannter Ursache von einem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert.