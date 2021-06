Schamanin beschwört die Beine von Marko Arnautovic

„Können Marko viel Energie schicken“

„Wir können mit deiner Hilfe Marko Arnautovic so viel Energie schicken, dass er gegen Italien ein Tor schießen wird?“, fragte Meinrad Knapp Katharina L. am Mittwochmorgen on Air. Seit 2014 ist sie Schamanisch Praktizierende in Wien und Salzburg und möchte nun via Radio den Sieg für Österreich beim bevorstehenden Match gegen Italien bei der EM herbeibeschwören. „Wir werden eine Manifestationsmeditation durchführen - hierbei können wir gemeinsam mit allen Hörern da draußen unsere Energien bündeln und den Sieg einfach visualisieren. Es klingt magisch, aber es ist eine erprobte Praxis“, so Katharina im Gespräch.