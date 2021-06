Montreal winkt erster Finaleinzug seit 1993

Im umkämpften NHL-Halbfinale zwischen den Montreal Canadiens und den Las Vegas Golden Knights ist das Außenseiter-Team aus Kanada wieder in Führung gegangen. Die Canadiens gewannen ihr Auswärtsspiel am Dienstagabend mit 4:1 und führen in der Best-of-seven-Serie nun mit 3:2. Die Canadiens benötigen noch einen Sieg, um erstmals seit 1993 das NHL-Finale zu erreichen.