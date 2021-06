Salzburg schnappt sich Argentinier Nicolas Capaldo

Meister Salzburg hat den Transfer des argentinischen Mittelfeldspielers Nicolas Capaldo finalisiert. Der 22-Jährige stößt von den Boca Juniors aus Buenos Aires in die Mozartstadt. Für den Traditionsklub aus der argentinischen Hauptstadt kam Capaldo in 65 Spielen zum Einsatz, darunter auch in der Copa Libertadores. Für den argentinischen U23-Teamspieler (acht Länderspiele) überwies Salzburg Berichten zufolge rund fünf Millionen Euro an Boca.