Sonnwendfeuer am Wilden Kaiser flammte wieder auf

Einsatz für die Florianijünger am Dienstag im Gemeindegebiet von Going am Wilden Kaiser! Auf Höhe der Baumgartenalm kam es zu einem Brand. Mit dem Polizeihubschrauber wurden die Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens geflogen. Auch mehrere Löschflüge mussten unternommen werden.