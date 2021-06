Motorradfahrer (19) nach Crash mit Pkw verletzt

Der 18-jährige Tiroler war kurz vor 17.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Längenfelder Straße im Ortsteil Au in Richtung Ötztal Straße unterwegs. Beim Einbiegen in diese kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer. Der 19-Jährige kam zu Sturz und zog sich erhebliche Verletzungen zu. „Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht“, heißt es seitens der Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.