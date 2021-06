Samsung The Terrace: Der TV für draußen

Der wetterfeste Smart-TV trotzt Staub und Feuchtigkeit und bringt dank Antireflexionsbeschichtung umfassende Unterhaltung vom Wohnzimmer auf die heimische Terrasse. Mit einer Spitzenhelligkeit von 4000 Nits liefert The Terrace selbst bei hellem Tageslicht ein außergewöhnlich kontrastreiches Bild. Das schlanke Gehäuse ist besonders resistent gegenüber Spritzwasser, Staub, Pollen und anderen witterungsabhängigen Belastungen. The Terrace kommt mit einer mitgelieferten Schutzhülle - das Gerät hält damit Temperaturen von -30 bis +50 Grad Celsius stand und muss in der kalten Jahreszeit nicht abmontiert werden, sondern kann auch über den Winter im Freien bleiben.