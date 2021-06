Vegas gleicht im Play-off gegen Montreal aus

Die Vegas Golden Knights haben in der NHL-Play-off-Serie gegen die Montreal Canadiens zum 2:2 ausgeglichen. Der Favorit gewann am Sonntag auswärts nach Verlängerung 2:1 und wahrte damit die Chancen auf den Einzug ins Finale um den Stanley Cup. Paul Bryon hatte die Canadiens im zweiten Drittel in Führung geschossen, Brayden McNabb glich Mitte des letzten Abschnitts aus. Nicolas Roy brachte den Puck in der Verlängerung ein zweites Mal im Tor von Carey Price unter.