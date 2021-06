Shaqiri-Traumtor lässt Schweiz jubeln

Da schauten die Fans nicht schlecht. Liverpool-Superstar Xherdan Shaqiri drehte sich schnell nach einem Zuspiel von Steven Zuber und zog aus 16 Metern blitzschnell ab. Per Flatterball erzielte der 29-Jährige mit dem rechten Fuß das 2:0 am letzten Spieltag in der Gruppe A. Für diese sehenswerte Schusstechnik ist vor allem Superstar Cristiano Ronaldo bei den gegnerischen Goalies gefürchtet.