ÖFB-Fans im Achtelfinale nur in Bukarest möglich

Das ÖFB-Team wird im Fall eines Aufstieges ins Achtelfinale der Fußball-EM nur an einem von drei möglichen Spielorten von Fans aus Österreich begleitet werden können. Wegen der Einreisebestimmungen in Großbritannien machen Reisen nach London und Glasgow keinen Sinn. Sollte Österreich sein Achtelfinale als einer der vier besten Gruppendritten am Montag in einer Woche (28. Juni, 21.00 Uhr) in Bukarest bestreiten, könnten aber bis zu 1.750 Anhänger aus der Heimat dabei sein.