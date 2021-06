Ab 21 Uhr LIVE: Finnland gegen Belgien

Schon ein Punkt garantiert Belgien den Gruppensieg. Der Weltranglisten-Erste wird das Spiel gegen Finnland am Montag (21 Uhr) nutzen, um seinen zuletzt angeschlagenen Stars Spielpraxis zu geben. Kapitän Eden Hazard, Kevin de Bruyne und Axel Witsel werden in der Startelf stehen, verriet Trainer Roberto Martinez. Mit dem sportkrone.at-Ticker und via Zattoo sind Sie ab 21 Uhr hautnah mit dabei!