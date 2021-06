Golf: Bricht Oosthuizen „Fluch des zweiten Rangs“?

Mit 208 Schlägen nach drei Runden führt er mit Hughes und Henley, doch die größte Gefahr für den Südafrikaner lauert wohl zwei Schläge dahinter: Auf Platz vier liegen ex aequo Mitfavorit Rory McIlroy, seines Zeichens vierfacher Major-Sieger aus Nordirland, und US-Vorjahres-Sieger Bryson DeChambeau. mit 67 bzw. 68 Schlägen in der dritten Runde brachten sie sich vor dem Schlusstag in eine gute Ausgangsposition. Der Par-71-Kurs von Torrey Pines nördlich von San Diego ist mit 7.135 Metern enorm und damit der zweitlängste Platz in der Geschichte der Major-Turniere. Dies kommt dem notorischen Longhitter DeChambeau besonders entgegen.