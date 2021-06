Bittere Tränen! Lochte verpasst Olympia-Quali

Lochte hat an vier Olympischen Spielen teilgenommen und mit zwölf Medaillen die zweitmeisten der Geschichte gewonnen. Die Spiele 2016 hatte er nach einem Skandal verlassen. „Das ist noch nicht das Ende. Es gibt noch viel mehr, was ich im Schwimmen erreichen will, entweder im Pool oder außerhalb, um Schwimmen noch wichtiger zu machen“, sagte Lochte nach der klar verpassten Qualifikation. Die Spiele in Paris 2024 sind für ihn aber illusorisch: „Ich werde fast 40 sein. Das ist etwas übertrieben.“